CDU strebt schwarz-grünes Bündnis in NRW an

Düsseldorf: Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hält CDU-Generalsekretär Czaja ein schwarz-grünes Bündnis für naheliegend. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, es gebe zwei Gewinner: seine Partei und die Grünen. In diese Richtung werde auch die Koalitionsbildung laufen. Grünen-Landwirtschaftsminister Özdemir wollte sich in der Sendung nicht auf Schwarz-Grün festlegen. Wichtig sei zu schauen, was gerade notwendig ist - und dafür müsse man notfalls Umwege gehen. SPD-Generalsekretär Kühnert betonte im BR noch einmal, seine Partei stehe bereit, falls sie gebraucht werde. - Die CDU hatte die Landtagswahl gestern deutlich gewonnen, vor der SPD, die ihr schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland einfuhr. Die Grünen konnten ihr letztes Ergebnis fast verdreifachen. FDP und AfD verloren, kamen aber wieder über 5 Prozent.

