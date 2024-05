CDU strebt auf dreitägigem Parteitag nach Neuanfang

Berlin: Der CDU-Vorsitzende Merz erwartet vom morgen beginnenden Wahl- und Programmparteitag der Christdemokraten eine breite Diskussion über die künftige Ausrichtung der Partei. Dabei wird es nach seinen Worten auch um eine Forderung des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther gehen, die CDU solle sich wieder stärker an der Politik der früheren Bundeskanzlerin Merkel orientieren. Bei einem Rundgang durch die Parteitagshalle in Berlin sagte Merz, natürlich wolle die CDU ihr Wählerpotenzial voll ausschöpfen. Merkel hatte Merz im Jahr 2002 vom Vorsitz der Unionsfraktion verdrängt. Seitdem gilt das Verhältnis zwischen den beiden Unionspolitikern als schwer belastet. Einer Einladung zum CDU-Parteitag will die Altkanzlerin wie in früheren Jahren nicht folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2024 17:00 Uhr