CDU startet Vorstellungsphase der Kandidaten fäür Parteivorsitz

Berlin: Bei der CDU beginnt heute die Vorstellungsphase der Bewerber um den Parteivorsitz. Als erster wird der Bundestagsabgeordnete Merz am Abend in einer im Internet übertragenen Rede für sich werben. Am Mittwoch folgt der Auftritt des Außenpolitikers Röttgen, am Donnerstag der des geschäftsführenden Kanzleramtschefs Braun. In der kommenden Woche werden die drei dann miteinander diskutieren - der Auftritt soll nicht nur im Internet sondern auch im Fernsehen übertragen werden. - Nach dem historisch schlechten Abschneiden der Partei bei der Bundestagswahl lässt die CDU ihren neuen Parteivorsitzenden erstmals durch ihre rund 400.000 Mitglieder bestimmen. Die endgültige Entscheidung fällt bei einem Parteitag Mitte Januar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2021 07:00 Uhr