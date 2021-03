CDU-Spitzenkandidat fordert wegen Maskengeschäften Mandatsverzicht

Nachrichtenarchiv - 07.03.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Im Skandal um Honorare für Geschäfte mit Corona-Schutzmasken fordert der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Baldauf Konsequenzen. Er hat der "Bild am Sonntag" gesagt, die Unionskollegen Nüßlein und Löbel müssten sofort ihr Bundestagsmandat niederlegen. Sollten sich die beiden weigern, sollte die Union sie aus der Fraktion ausschließen, so Baldauf. Löbel soll genauso wie Nüßlein Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Corona-Masken kassiert haben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.03.2021 02:00 Uhr