CDU-Spitzen rufen Partei zur Geschlossenheit auf

Berlin: Nach der Entscheidung der CDU-Delegierten für Armin Laschet als neuen Vorsitzenden ringt die Partei um Geschlossenheit. Es dürfe jetzt kein Nachkarten oder Infrage stellen geben, erklärte Unions-Fraktionschef Brinkhaus in der "Rheinischen Post". Dass Laschet den unterlegenen Mitbewerber Merz weiter einbinden wolle, wertet Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner als Signal in die richtige Richtung. Merz hatte es nach seiner Niederlage abgelehnt, sich in der Parteispitze einzubringen. - Derweil bedauert Bundesgesundheitsminister Spahn seinen Redebeitrag gestern auf dem digitalen Parteitag: Er hatte eine Fragerunde dazu genutzt, um nochmals für die Wahl Laschets zu werben. Heute schrieb er auf Twitter, im Nachhinein sehe er, dies sei nicht das passende Format gewesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2021 19:00 Uhr