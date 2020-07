CDU-Spitze will Frauenquote auf den Weg bringen

USA haben offiziell den Austritt aus der WHO eingeleitet

Washington: US-Präsident Trump hat im Streit um den Umgang mit der Corona-Pandemie jetzt offiziell den Austritt seines Landes aus der Weltgesundheitsorganisation WHO eingeleitet. Wie ein US-Regierungsvertreter sagte, wurde UN-Generalsekretär Guterres formell darüber informiert. Der Austritt würde damit in einem Jahr wirksam. Trump wirft der UN-Unterorganisation seit Monaten Fehler in der Corona-Krise sowie Einseitigkeit zugunsten Chinas vor. Er hatte deswegen vor Monaten bereits einen Stopp der Beitragszahlungen an die WHO angekündigt. Kritiker werfen Trump vor, mit seinen Angriffen auf die Weltgesundheitsorganisation von eigenen Fehlern im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie ablenken zu wollen. In den USA sind bereits mehr als 130.000 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben - die mit Abstand höchste Zahl weltweit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2020 06:00 Uhr