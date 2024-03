CDU-Spitze berät über Gegenkonzept zum Bürgergeld

Berlin: Die CDU-Spitze berät am Vormittag über den von ihr geplanten radikalen Umbau des Bürgergelds für den Fall einer Regierungsübernahme nach der nächsten Bundestagswahl. Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, will die CDU das Unterstützungssystem des Bürgergelds in "Neue Grundsicherung" umbenennen und in der jetztigen Form abschaffen. Unter anderem will die CDU schneller Sanktionen gegen arbeitsfähige Grundsicherungsempfänger durchsetzen, die ohne sachlichen Grund eine zumutbare Arbeit ablehnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.03.2024 04:00 Uhr