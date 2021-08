CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt einigen sich auf Koalition

Flutkatastrophe: Laschet rechnet mit 13 Milliarden Euro Aufbaukosten allein in NRW

Düsseldorf: Der Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe wird nach Einschätzung von Nordrhein-Westfalens Ministerpäsident Laschet allein in seinem Bundesland mehr als 13 Milliarden Euro kosten. Mit noch höheren Ausgaben müsse in Rheinland-Pfalz gerechnet werden, sagte Laschet bei einer Sondersitzung des Landtags in Düsseldorf. Er zeigte sich dankbar für die Solidarität der anderen Bundesländer, die bis zu 30 Milliarden Euro Aufbauhilfe leisten wollten. Laschet forderte ein schnelles parlamentarisches Verfahren, damit die Gelder noch im August fließen können. Mehrere Oppositionsparteien fordern, dass zugleich mögliche Versäumnisse der Behörden aufgeklärt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2021 19:00 Uhr