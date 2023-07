CDU-Sozialflügel sieht Entfremdung der Wähler von politischen Parteien

Meldungsarchiv - 22.07.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Sozialflügel der CDU beklagt, dass sich Wähler zunehmend von politischen Parteien entfremden. Der Vorsitzende des Sozialflügels, Laumann, führt das darauf zurück, dass die soziologischen Schichten der Bevölkerung in der politischen Repräsentanz nicht mehr widergespiegelt würden. Darunter leide die Akzeptanz des gesamten Politiksystems, so Laumann im Deutschlandfunk. Auch in seiner eigenen Partei sieht er Defizite. Dass die Union nicht von der Unzufriedenheit mit der Ampel profitiere, sondern vor allem die AfD, habe auch mit den Biografien des Führungspersonals zu tun. Laumann, der Maschinenschlosser gelernt hat und jetzt Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen ist, kritisiert damit indirekt CDU-Chef Merz. Der einstige Investmentbanker hatte zuletzt den Wirtschaftsliberalen Linnemann zum neuen Generalsekretär der Partei gemacht. Der Sozialflügel der CDU fürchtet seitdem um seinen Einfluss.

