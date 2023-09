CDU-Sozialflügel kritisiert Merz wegen Asylbewerber-Aussagen

Berlin: CDU-Chef Merz wird nach seiner Äußerung über Zahnbehandlungen für abgelehnte Asylbewerber nun auch aus den eigenen Reihen kritisiert. Der Vize-Chef des Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Bäumler, forderte Merz auf, seine Worte zurückzunehmen oder auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten. Bäumler sprach von, so wörtlich, "Entgleisungen" des Parteichefs, die mit einem christlichen Menschenbild nicht vereinbar seien. Viele CDU-Mitglieder schämten sich für ihren Vorsitzenden. - Merz hatte in einer Fernsehdiskussion gesagt, abgelehnte Asylbewerber würden sich in Deutschland die Zähne machen lassen und die deutschen Bürger bekämen keine Termine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 12:00 Uhr