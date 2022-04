CDU sorgt sich bei Gas-Boykott um sozialen Frieden

Frankreich wählt neuen Präsidenten

Paris: In Frankreich haben am Morgen die Wahllokale für die Abstimmung über den neuen Präsidenten geöffnet. Der derzeitige Staatschef Macron hofft auf eine zweite Amtszeit. Als seine größte Konkurrentin gilt die Rechtspopulistin Le Pen. Isgesamt treten zwölf Kandidaten an. Die Stichwahl findet am 24. April statt. Der französische Präsident hat - anders als in Deutschland - weitreichende Machtbefugnisse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2022 11:00 Uhr