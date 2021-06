CDU siegt überraschend deutlich in Sachsen-Anhalt

Nachrichtenarchiv - 06.06.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt überraschend klar gewonnen. Laut der ersten Hochrechnung kommt die Partei von Ministerpräsident Haseloff auf 36 Prozent und bleibt klar stärkste Kraft in dem Bundesland. Die AfD verliert leicht und liegt mit 22,7 Prozent deutlich hinter den Christdemokraten. Die Linke büßt ebenfalls ein und liegt bei 10,8 Prozent. Die SPD rutscht weiter ab und kommt auf 8,3 Prozent. Die Grünen sind mit 6,6 Prozent wieder im Landtag. Die FDP kehrt nach zehn Jahren mit 6,5 Prozent in den Landtag zurück. Derzeit regiert in Sachsen-Anhalt eine sogenannte Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Diese könnte aller Voraussicht nach weiterregieren. Mit der Rückkehr der Liberalen wären auch eine Koalition aus CDU, SPD und FDP denkbar oder ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2021 20:00 Uhr