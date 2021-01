CDU setzt Parteitag mit Reden der Bewerber um Vorsitz fort

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Berlin hat die CDU ihren Online-Parteitag fortgesetzt, bei dem heute ein neuer Parteichef gewählt wird. Als erster der drei Bewerber um den Vorsitz sprach der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet. Er warnte in seiner Ansprache vor Extremismus und Polarisierung in der Politik. Polarisieren sei einfach, Gift könne jeder digital schnell verbreiten. Integration und Klartext seien vielmehr der richtige Weg. Die CDU sei keine One-Man-Show, sagte Laschet. Deutschland brauche keinen Vorstandsvorsitzenden sondern einen Mannschaftskapitän, der alle Teile der Partei mitnehme. Laschet versprach ein Modernisierungsjahrzehnt, für das er im Team mit Jens Spahn antrete. Soeben haben auch der frühere Unionsfraktionschef Merz und der CDU-Außenpolitiker Röttgen gesprochen. In der kommenden Stunde stimmen die 1001 Delegierten online ab. Um die Wahl rechtssicher zu machen, stimmen die Delegierten obendrein per Brief ab.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.01.2021 10:15 Uhr