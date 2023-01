CDU-Präsidium setzt Maaßen Frist zum Parteiaustritt

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt, örtlich Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: An den Alpen anfangs noch etwa sonnig, sonst meist stark bewölkt. Von Nordwesten her örtlich Schnee, in tiefen Lagen auch Regen. Stark auffrischender Wind. Höchstwerte zwischen 1 und 6 Grad. In der Nacht bewölkt und vereinzelt etwas Regen oder Schnee. Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen an den Alpen Sonne und Wolken, sonst bewölkt. Bis Donnerstag verbreitet Regen oder Schnee, an den Alpen mitunter ergiebiger Schneefall. Sehr windig. Höchstwerte zwischen 1 und 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2023 12:00 Uhr