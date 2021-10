CDU-Politikerinnen fordern stärkere Beteiligung an Neuaufstellung der Partei

Nachrichtenarchiv - 12.10.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Zuge der geplanten Neuaufstellung fordern einige CDU-Politikerinnen, dass Frauen an dem Prozess stärker beteiligt werden. Die bisherige Vize-Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Schön, sagte der Rheinischen Post wörtlich: Wir haben seit Jahren zu wenig Frauen in Parlament und Partei. Die Frauen Union, der alle weiblichen Mitglieder der CDU angehören, plant eine eigene Konferenz der Verbands- und Mandatsträgerinnen, um sich in den Entscheidungsprozess einzubringen. Die Neuaufstellung der CDU könne inhaltlich, personell und strukturell nur mit den Frauen in der Partei gelingen, sagte die Vorsitzende der Frauen Union Widmann-Mauz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Konferenz solle deshalb zeitnah abgehalten werden. Für die Nachfolge von CDU-Chef Laschet sind bislang nur Männer im Gespräch.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.10.2021 04:00 Uhr