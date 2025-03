CDU-Politikerin Güler sieht Rückhalt für Erdogan schwinden

Berlin: Die CDU-Politikerin Güler sieht den Rückhalt für den türkischen Präsidenten Erdogan schwinden. In einem Interview sagte Güler wörtlich: "Erdogan hat dieses Mal den Bogen überspannt." Nach Ansicht der türkisch-stämmigen Abgeordneten sieht auch Erdogans Wählerschaft die Inhaftierung von Oppositionsführer Imamoglu kritisch. Die aktuellen Proteste gegen Erdogan werden nach Ansicht Gülers inzwischen auch von Anhängern der regierenden AKP getragen. Die Protestbewegung hat nach Einschätzung der CDU-Politikerin inzwischen auch die AKP-Hochburgen am Schwarzen Meer erfasst. Vor scharfer öffentlicher Kritik an Erdogan warnt Gülers Parteikollege Laschet. Der CDU-Außenpolitiker plädierte in einem Interview stattdessen dafür, der Türkei auf diplomatischen Weg zu signalisieren, dass der Umgang mit Imamoglu - so wörtlich - "nicht zum europäischen Standard gehört".

