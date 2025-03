CDU-Politikerin Güler sieht Beziehungen zur Türkei belastet

Berlin: Die CDU-Politikerin Güler sieht im Vorgehen des türkischen Präsidenten Erdogan gegen seine innenpolitischen Gegner eine Belastung der Beziehungen zu Deutschland. Es habe sich der Verdacht erhärtet, dass Erdogan mit der Inhaftierung des suspendierten Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu seinen härtesten Konkurrenten aus dem Weg räumen will, sagte Güler im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Dennoch bleibt die Türkei nach Ansicht der türkisch-stämmigen Politikerin ein wichtiger Partner. Sie riet der künftigen Bundesregierung, in nicht-öffentlichen Gesprächen auf Ankara einzuwirken. - Der Oppositionspolitiker Imamoglu war am Mittwoch wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden. Seit Tagen demonstrieren deswegen in der Türkei zehntausende Menschen und seine Partei CHP hat ihn gestern zum Präsidentschaftskandidaten gekürt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2025 10:00 Uhr