CDU-Politiker warnen Vorsitzenden Laschet vor einseitiger Ausrufung seiner Kanzlerkandidatur

Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils bewölkt, Tiefstwerte 8 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Tag Sonne und Wolken, in Unterfranken einzelne Schauer. Höchstwerte 15 bis 20 Grad. Am Montag trüb mit Regen und in höheren Lagen Schnee. Am Dienstag von den Alpen bis nach Niederbayern noch etwas Regen oder Schnee, sonst trocken mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte bei 2 bis 9 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2021 21:15 Uhr