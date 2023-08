CDU-Politiker Spahn polarisiert mit seinem Migrations-Vorstoß

Berlin: Die Forderung des CDU-Politikers Spahn nach einem strengeren Asylrecht findet Zustimmung bei den Kommunalverbänden. Laut Landkreistags-Präsident Sager könne nur der Bund Zuwanderung steuern, die Kapazitäten der Landkreise seien ausgelastet. In der Ampel-Koalition stößt Spahn auf Kritik. Der SPD-Innenpolitiker Hartmann sagte der "Welt", nationale Abschottung und ungeregelte Verhältnisse an den EU-Außengrenzen seien keine Alternative. Die Grünen-Innenpolitikerin Kaddor sagte der "Welt", es könne keine Lösung sein, Menschenrechte auszusetzen, um Migration zu begrenzen. Spahn hatte gesagt, schon an der EU-Außengrenze müsse es das Signal geben, dass es für niemanden mehr weitergehe. Stattdessen sollten europaweit jährlich bis zu 500.000 Geflüchtete aufgenommen und verteilt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2023 21:00 Uhr