CDU-Politiker pochen auf Geschlossenheit von CDU und CSU

07.06.2021 12:00 Uhr

München: CSU-Chef Söder sieht im Wahlsieg der Schwesterpartei CDU in Sachsen-Anhalt ein wichtiges Signal des Gewinnenkönnens für die Union. Die Politik der vergangenen Zeit in der Pandemie sei erfolgreich gewesen, sagte der bayerische Ministerpräsident in München vor einer Sitzung des CSU-Vorstands. Der Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt bedeute Rückenwind für die Union, natürlich auch für CDU-Chef Laschet, so Söder. Unionsfraktionschef Brinkhaus ist sich sicher, dass es nun viel Rückenwind für den Bundestagswahlkampf geben wird. CDU-Präsidiumsmitglied Röttgen sagte, der Wahlerfolg von Haseloff gebe der Union Schwung, sage aber nichts aus über den Ausgang der Bundestagswahl im September.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2021 12:00 Uhr