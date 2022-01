CDU-Politiker Otte steht wohl vor einem Parteiausschlussverfahren

Nachrichtenarchiv - 25.01.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Dem Chef der Werteunion der CDU, Otte, droht der Rauswurf aus seiner Partei. Grund ist, dass er für die AfD als Bundespräsident kandidieren will. Deshalb hat die CDU-Spitze Otte aufgefordert, aus der Partei auszutreten. Weil dieser das aber ablehnt, will die Kölner CDU, zu der Otte gehört, ein Ausschlussverfahren einleiten. Das hätten der Kreis- und der Landesverband beschlossen, so eine Sprecherin. Bei einem gemeinsamen Statement mit den AfD-Fraktionschefs Weidel und Chrupalla erklärte Otte, seine Kandidatur sei keine Provokation, er wolle das Amt überparteilich ausüben. Zuvor hatte CDU-Generalsekretär Ziemiak erklärt: Wer als Christdemokrat überhaupt erwäge, von der AfD als Bundespräsident nominiert zu werden, der verletze die Werte der CDU und habe in der Partei nichts verloren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2022 18:00 Uhr