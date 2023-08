CDU-Politiker Frei dringt auf Grenzkontrollen im Kampf gegen anhaltende Migration

Berlin: Die Unionsfraktion fordert nationale Sofortmaßnahmen, um die Zuwanderung zu begrenzen. Der Parlamentarische Geschäftsführer, Frei, hat der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, Geldleistungen für Migranten müssten auf Sachleistungen umgestellt - und die Kontrollen deutscher Grenzen ausgeweitet werden. Wenn die Bundesregierung die Probleme weiterhin negiere, so der CDU-Politiker, werde sie in schweres Fahrwasser geraten. Seit dem Flüchtlingsgipfel im Mai in Berlin sei nichts, aber auch rein gar nichts passiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.08.2023 13:15 Uhr