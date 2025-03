CDU-Politiker de Vries fordert SPD zum Einlenken im Migrationsstreit auf

Berlin: Im Streit über die künftige Migrationspolitik hat der CDU-Innenpolitiker de Vries die SPD davor gewarnt, einen schärferen Kurs zu blockieren. Dem Handelsblatt sagte de Vries, es liege jetzt an der Parteiführung der SPD, dafür zu sorgen, dass ihre Verhandler den Bogen nicht überspannen. Sonst werde es sehr schwierig werden. Für die Union ist eine echte Asylwende mit einem grundlegenden Kurswechsel in der Migrationspolitik laut de Vries Bedingung für eine Koalition mit den Sozialdemokraten. Konkret geht es bei dem Streit vor allem um eine umfassende Zurückweisung auch von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen. CDU-Chef Merz hat hier auch deutsche Alleingänge nicht ausgeschlossen.

