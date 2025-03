CDU-Politiker Bernhard Vogel ist mit 92 Jahren gestorben

Mainz: Der CDU-Politiker Bernhard Vogel ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das bestätigten die CDU Rheinland-Pfalz und die Konrad-Adenauer-Stiftung. Vogel war der bisher einzige deutsche Politiker, der Ministerpräsident in zwei Bundesländern war: Erst in Rheinland-Pfalz und später in Thüringen. Damit stand er so lange wie kein anderer in Deutschland an der Spitze von Landesregierungen. Bernhard Vogel war Bruder des Sozialdemokraten Hans-Jochen Vogel – der war erst Oberbürgermeister von München, später auch SPD-Kanzlerkandidat und Parteivorsitzender.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2025 10:00 Uhr