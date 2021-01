CDU-Parteitag zu Wahl eines neuen Vorsitzenden beginnt

Biden kündigt Billionen-Hilfspaket in

Wilmington: Der künftige US-Präsident Biden plant ein billionenschweres Konjunkturpaket, um die Folgen der Corona-Pandemie einzudämmen. Die Details hat er in einer Rede in seinem Heimatort Wilmington vorgestellt. Man müsse jetzt handeln und zwar entschlossen, sagte Biden. Zugleich rief er die Vereinigten Staaten noch einmal zur Geschlossenheit auf. Bidens Rettungsplan umfasst 1,9 Billionen Dollar. Er will die Direkthilfen für US-Bürger aufstocken, Kommunen und Bundesstaaten unterstützen und mehr Geld in das nationale Impfprogramm investieren. Biden wird am kommenden Mittwoch als Präsident vereidigt. Der amtierende Vize Pence hat ihm eine würdige Amtsübergabe zugesichert. Das FBI hingegen warnt vor potenziellen Gewaltakten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2021 07:00 Uhr