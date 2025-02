CDU-Parteitag stellt sich hinter Kanzlerkandidat Merz

Berlin: Die CDU hat sich heute demonstrativ hinter ihren Kanzlerkandidaten Merz gestellt. Auf dem Parteitag in Berlin sprachen ihm prominente Mitglieder das Vertrauen aus. Bayerns Ministerpräsident Söder betonte, auch die CSU stehe hinter Merz. Der Kanzlerkandidat gab sich in seiner Rede am Nachmittag kämpferisch. Merz versicherte, er werde mit der AfD niemals zusammenarbeiten. Zuvor hatte der CDU-Parteitag einstimmig ein 15-Punkte-Programm verabschiedet. Darin wird eine Stärkung der Inneren Sicherheit versprochen und eine Begrenzung der irregulären Migration.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 03.02.2025 17:00 Uhr