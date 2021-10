CDU-Parteitag in NRW wählt neuen Landesvorsitzenden

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bielefeld: Die CDU in Nordrhein-Westfahlen wählt heute einen neuen Landesvorsitzenden. Der personelle Wechsel wird notwendig, nachdem der bisherige Amtsinhaber und Ex-Kanzlerkandidat der Union, Laschet, festgelegt hatte, den Posten nach der Bundestagswahl zu räumen. Als sein Nachfolger wird NRW-Verkehrsminister Wüst gehandelt. Gegenkandidaten haben sich nach Parteiangaben bislang nicht angemeldet. CDU-Generalsekretär Ziemiak wertet den Wechsel an der Spitze des größten Landesverbands der CDU als - so wörtlich - "Zeichen des Aufbruchs". STOPP Wüst sei jetzt der richtige Mann, um die erfolgreiche Politik der vergangenen Jahre fortzusetzen, so Ziemiak. Erstmals seit dem Beginn der Pandemie kommen in Bielefeld alle 677 Delegierte in Präsenz zusammen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.10.2021 13:45 Uhr