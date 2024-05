CDU-Parteitag bestätigt Merz mit knapp 90 Prozent im Amt

Berlin: CDU-Chef Merz hat seine Partei auf eine rasche Rückkehr an die Macht eingeschworen und dafür breite Rückendeckung erhalten. Auf dem Bundesparteitag stimmten knapp 90 Prozent der Delegierten für den 68-Jährigen. In einer kämpferischen Rede kritisierte Merz die Politik der Ampel-Regierung: In der Klimapolitik agiere Deutschland weitgehend isoliert - diese Geisterfahrt werde man beenden. Im Fall einer Regierungsübernahme will er das Bürgergeld abschaffen. Die Union will laut Merz stattdessen eine neue Grundsicherung einführen, die denen helfe, die Hilfe benötigen, die aber auch Anreize schaffe, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren. CDU-Generalsekretär Linnemann wurde mit 91,4 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Er gilt als Architekt des neuen CDU-Grundsatzprogrammes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 23:00 Uhr