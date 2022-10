CDU nennt Heils Bürgergeld-Entwurf eine "Zumutung"

Nachrichtenarchiv - 13.10.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat am Vormittag über die Einführung des Bürgergelds debattiert. Sozialminister Heil warb um Zustimmung zu dem Gesetzentwurf. Der Geist des Bürgergelds sei der Geist der Ermutigung und der Befähigung, so der SPD-Politiker. Damit werde auch ein Beitrag zum sozialen Zusammenhalt in Deutschland erbracht. Kritik kam von der Union. Der CDU-Politiker Reichel bezeichnete den Entwurf als "Zumutung". Die Menschen würden sich so die Frage stellen, ob sie noch arbeiten gehen wollen oder nicht. Mit dem geplanten Bürgergeld ist unter anderem ein Abbau der Sanktionen sowie eine Erhöhung der Regelsätze für Arbeitslose verbunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2022 12:00 Uhr