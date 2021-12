CDU-Mitgliederbefragung zum Laschet-Nachfolger hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 04.12.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU hat mit einer Mitgliederbefragung über den Nachfolger von Parteichef Laschet begonnen. Damit sollen die rund 400 000 Parteimitglieder erstmals eine Vorentscheidung über die Spitzenpersonalie treffen. Kandidaten sind der geschäftsführende Kanzleramtsminister Braun, Ex-Unionsfraktionschef Merz und der Außenpolitiker Röttgen. Nach ihrer Niederlage bei der Bundestagswahl will sich die CDU personell neu aufstellen, der als Kanzlerkandidat gescheiterte Laschet tritt nicht wieder an. Abstimmen können die CDU-Mitglieder bis zum 16. Dezember online oder per Briefwahl. Am Tag danach soll das Ergebnis vorgestellt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.12.2021 13:15 Uhr