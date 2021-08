CDU-Ministerpräsident Hans: Laschet muss Regierungsteam präsentieren

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Rund vier Wochen vor der Bundestagswahl gerät Unions-Kanzlerkandidat Laschet wegen schwacher Umfragewerte zunehmend unter Druck. Der saarländische CDU-Ministerpräsident Hans hat seinen Parteikollegen aufgefordert, ein Team möglicher Minister zu präsentieren. Hans sagte der "Rheinischen Post", die Union müsse endlich zeigen, wofür sie steht und mit wem sie die Zukunft des Landes prägen will. Nach seinen Worten gibt es in der heutigen Ministerriege und in der Spitze der Bundestagsfraktion viele fähige Köpfe, denen man Verantwortung für das Land zutraut.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.08.2021 05:00 Uhr