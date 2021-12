CDU-Ministerpräsident Günther wirbt für zweite Amtszeit Steinmeiers

Herrmann befürchtet anstrengende Silvesternacht für Polizei

München: Bayerns Innenminister Herrmann warnt vor einer anstrengenden Silvesternacht für die Polizei. Er appellierte an alle Bürgerinnen und Bürger, größere Gruppen zu vermeiden und die Hygieneabstände einzuhalten. Trotz des geltenden Verkaufsverbots besteht in Bayern kein generelles Böllerverbot. Aber einzelne Städte wie zum Beispiel Nürnberg haben Verbotszonen eingerichtet. In Herzogenaurach dagegen darf vorhandenes Silvesterfeuerwerk gezündet werden. In Augsburg ist wie jedes Jahr Pyrotechnik in der Innenstadt verboten, außerdem dürfen sich an öffentlichen Plätzen nicht mehr als zehn Personen treffen. In München ist das Böllern innerhalb des Mittleren Rings untersagt. Zu privaten Feiern dürfen sich in Bayern bis zu zehn Menschen treffen, die geimpft oder genesen sind. Sobald eine ungeimpfte Person dabei ist, dürfen Mitglieder eines Hausstandes nur mit höchstens zwei weiteren Personen Silvester feiern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.12.2021 13:15 Uhr