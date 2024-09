CDU liegt in Sachsen knapp vor der AfD

Dresden: Bei der Landtagswahl in Sachsen ist die CDU laut ARD-Hochrechnung mit 31,8 Prozent an erster Stelle. Knapp dahinter liegt die AfD mit 30,8 Prozent, auf Platz drei das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 11,9 Prozent. Für die SPD stimmten 7,4 Prozent der Wählereinnen und Wähler, für die Grünen 5,2 Prozent. Die Linke muss mit 4,4 Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag bangen, die FDP scheitert erneut an der Fünf-Prozent-Hürde. CDU-Ministerpräsident Kretschmer sieht seine Partei bereit und in der Lage, auch die künftige Regierung im Land zu bilden. Mit wem er eine Kolaition anstrebt, ließ Kretschmer aber offen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 22:00 Uhr