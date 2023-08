CDU lehnt Kindergrundsicherung der Ampel ab

Berlin: Die CDU will der Kindergrundsicherung in der vorliegenden Form nicht zustimmen. Die von Familienministerin Paus genannten Zahlen hätten "keine Basis" erklärt CDU-Vize Breher. Die Vereinbarung enthalte zudem keinen zusätzlichen Euro für Kinder, erklärte die Familienpolitikerin. Ablehnend äußerten sich auch die Sozialverbände. Der Paritätische Gesamtverband äußerte die Befürchtung, dass die veranschlagten Mehrkosten von 2,4 Milliarden Euro für die Verwaltung "draufgehen." Und der VdK sprach von einem Mini-Reförmchen. Die Bundesregierung hatte sich nach wochenlangem Streit darauf verständigt, dass Kinder ab 2025 ihnen zustehende Leistungen schneller und leichter bekommen können. Für das erste Jahr wurden Mehrkosten von 2,4 Milliarden Euro angesetzt. In den Folgejahren könnte die Summe bei starker Inanspruchnahme steigen. - Familienministerin Paus sprach von der umfassendsten sozialpolitischen Reform seit vielen Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 16:00 Uhr