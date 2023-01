CDU- Landrat fordert Illegale Migration zu begrenzen

Nachrichtenarchiv - 28.01.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wismar: Nach den tumultartigen Protesten gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg-Vorpommern fordert der zuständige Landrat die Bundesregierung zum Handeln auf. Der CDU-Politiker Tino Schomann sagte in den ARD-Tagesthemen, der Bund müsse die illegale Einwanderung begrenzen und stoppen und die Abschiebeoffensive endlich starten. Vor zwei Tagen hatten 700 Menschen während einer Kreistagssitzung in Grevesmühlen gegen eine neue Flüchtlingsunterkunft demonstriert. Einige versuchten, sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Der Kreistag stimmte letzlich dem Bau der Container-Unterkunft im Dorf Upahl zu. Dort sollen nun 400 Menschen untergebracht werden. Die Gemeinde besteht aus 1.600 Bürgern. Der Städte- und Gemeindebund hatte jüngst gewarnt, viele Kommunen seien bei der Unterbringung von Flüchtlingen und Vertriebenen längst an ihrer Leistungsgrenze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2023 11:00 Uhr