CDU-Landeschef Hagel will Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden

Friedrichshafen: Der CDU-Landesvorsitzende Hagel kandidiert für das Amt des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Das hat er nach Informationen des SWR nach einer Sitzung der Parteigremien in Friedrichshafen angekündigt. Der 36-Jährige ist der Hoffnungsträger seines Landesverbands, seine offizielle Kür beim Parteitag im Mai gilt als Formsache. In Umfragen liegt Hagel vor dem Grünen-Kandidaten Özdemir. Beide wollen Nachfolger von Winfried Kretschmann werden, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Kretschmann ist der bisher einzige grüne Ministerpräsident. Der nächste Stuttgarter Landtag wird im März nächsten Jahres gewählt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 14:00 Uhr