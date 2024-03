CDU kritisiert Stark-Watzingers Überlegungen zum Katastrophenschutz

Berlin: Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und schleswig-holsteinische Kultusministerin Prien steht dem Vorschlag von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger zu Zivilschutzübungen an Schulen kritisch gegenüber. Es helfe nicht, Kindern und Jugendlichen Angst zu machen, sagt Prien. Auch ihre Amtskollegin aus Rheinland-Pfalz, Stefanie Hubig von der SPD, bezeichnet den Vorschlag der Kriegsvorbereitung an Schulen als nicht nachvollziehbar. Sie hält dagegen, dass Katastrophenschutz an den Schulen in Rheinland-Pfalz schon lange Thema sei. Stark-Watzinger hatte sich dafür ausgesprochen, Kinder und Jugendliche in der Schule besser auf Krisen vorzubereiten. Junge Menschen müssten die Bedrohungen der Freiheit kennen und mit den Gefahren umgehen können, betonte die FDP-Politikerin. Dazu gehörten Pandemien, Naturkatastrophen und der Kriegsfall.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 20:15 Uhr