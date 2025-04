CDU kritisiert Idee für Erkundungsreisen nach Syrien

Berlin: Die Union kritisiert Pläne der geschäftsführenden Bundesinnenministerin Faeser von der SPD, syrischen Flüchtlingen sogenannte Erkundungsreisen in die Heimat zu erlauben. Sachsens Innenminister Schuster von der CDU sagte der "Rheinischen Post", wenn Syrien sicher genug für eigenständige Erkundungen sei, seien auch Abschiebungen dorthin angemessen. Auch die CSU lehnt die Pläne ab. Zustimmung kommt dagegen von den Grünen: NRW-Flucht- und Integrationsministerin Paul sagte, Betroffene könnten sich so selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen. Faeser will syrischen Flüchtlingen erlauben, zeitlich begrenzt in ihre Heimat zu fliegen, um eine dauerhafte Rückkehr vorzubereiten.

