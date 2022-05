CDU ist nach Wahlsieg auf der Suche nach einem Koalitionspartner

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Die Parteien im politischen Berlin analysieren heute den Ausgang der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Die Wahlgewinner von der CDU um Ministerpräsident Wüst haben angekündigt, zunächst mit den Grünen über eine mögliche schwarz-grüne Koalition in Düsseldorf zu sprechen. Diese Konstellation gilt als die Wahrscheinlichste. Rechnerisch ist aber auch eine SPD-geführte Ampel-Koalition möglich. SPD-Spitzenkandidat Kutschaty räumte der CDU als Wahlsiegerin jedoch den Vortritt bei den Koalitionsgesprächen ein. - Die CDU hatte die Landtagswahl gestern deutlich gewonnen, vor der SPD, die ihr schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland einfuhr. Die Grünen konnten ihr letztes Ergebnis fast verdreifachen. FDP und AfD verloren, kamen aber wieder über 5 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2022 13:15 Uhr