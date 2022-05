CDU in Schleswig-Holstein spricht von "Tag der Freude"

Nachrichtenarchiv - 08.05.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiel: Die stellvertretende Landesvorsitzende der CDU in Schleswig-Holstein, Prien, hat sich erfreut über das Wahlergebnis gezeigt. Es sei ein überzeugender Sieg, vor allem für Ministerpräsident Günther. Prien bekräftigte, Jamaika sei weiterhin das Wunschbündnis der CDU. Vizekanzler Habeck von den Grünen sprach von einem starken Ergebnis auch für seine Partei. Indirekt sprach er sich für ein schwarz-grünes Bündnis aus: Konservative und moderne Kräfte hätten in Schleswig-Holstein gut zusammengearbeitet, so Habeck. FDP-Bundesvize Kubicki betonte, seine Partei wolle das Bündnis unter Ministerpräsident Günther behalten. SPD-Generalsekretär Kühnert führte den Wahlerfolg der CDU auf die Popularität Günthers zurück. Hier habe der Effekt zugeschlagen, dass der Amtsinhaber sehr beliebt war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2022 19:00 Uhr