CDU in Schleswig-Holstein setzt weiter auf Jamaika-Bündnis

Das Wetter in Bayern: Sonnig, später einige Wolken. Nachmittags und abends örtlich kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 26 bis 31 Grad. In der Nacht noch einzelne Schauer und Gewitter, Tiefstwerte um 15 Grad. Morgen oft sonnig, später besonders im Norden sowie an den Alpen kräftige Gewitter möglich. Am Samstag ähnlich. Am Sonntag überwiegend sonnig, mit leichter Gewitterneigung in Alpennähe. Höchstwerte 19 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2022 07:00 Uhr