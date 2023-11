CDU in Hessen will Koalitionsverhandlungen mit SPD aufnehmen

Wiesbaden: Nach gut zehn Jahren Schwarz-Grün stehen die Zeichen in Hessen auf einen politischen Neubeginn. Die CDU will nach eigenen Angaben nächste Woche mit der SPD Koalitionsverhandlungen führen. Das hat CDU-Landeschef und Ministerpräsident Rhein mitgeteilt. Er begündete den Wechsel mit einer größeren inhaltlichen Übereinstimmung mit den Sozialdemokraten. Die Absage an die Grünen sei eine emotional wirklich schwierige Entscheidung gewesen, so Rhein. CDU-Fraktionschefin Claus nannte als wichtige Themen der künftigen Koalition Migration, Sicherheit, Bildung und Wirtschaftspolitik. Die SPD hat den Verhandlungen mit den Christdemokraten am Abend zugestimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 23:00 Uhr