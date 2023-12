CDU in Hessen stimmt für Koalitionsvertrag mit der SPD

Frankfurt am Main: Die CDU in Hessen hat für den geplanten Koalitionsvertrag mit der SPD gestimmt. Ein Kleiner Parteitag der CDU votierte mit großer Mehrheit für das Regierungsprogramm. Zuvor hatte der hessische Ministerpräsident Rhein für den Koalitionsvertrag geworben. Rhein sagte, der Vertrag bringe die Dinge zusammen. Er stehe für eine Politik, die die Mehrheit stärke und trotzdem Minderheiten schütze. Es gilt nach den Worten des CDU-Politikers, den Bürgern das Vertrauen in die Demokratie zurückzugeben. Gut zwei Monate nach der Landtagswahl hatten sich CDU und SPD in Hessen auf ein gemeinsames Regierungsprogramm geeinigt. Der Vertrag soll am Montag unterzeichnet werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2023 13:15 Uhr