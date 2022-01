CDU hat ihren Online-Parteitag eröffnet

Nachrichtenarchiv - 22.01.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU hat mit ihrem digitalen Parteitag zur Wahl von Ex-Unionsfraktionschef Merz zum neuen Vorsitzenden gestartet. Die 1001 Delegierten wurden an ihren Bildschirmen vom bisherigen Parteichefs Laschet begrüßt. Kurz vor Beginn des Treffens hat der Saarländische Ministerpräsident Hans betont, dass es jetzt darum gehe, zu einer neuen Geschlossenheit zu kommen und Flügelkämpfe beiseite zulegen. Merz war im Dezember in der ersten Mitgliederbefragung der CDU-Geschichte mit mehr als 62 Prozent zum Nachfolger von Armin Laschet bestimmt worden. Seine Wahl heute gilt als sicher. Neuer Generalsekretär soll der Berliner Bundestagsabgeordnete Czaja werden. Das Ergebnis muss anschließend per Briefwahl formell bestätigt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.01.2022 10:15 Uhr