CDU hat digitalen Parteitag eröffnet

Nachrichtenarchiv - 22.01.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU hat ihren digitalen Parteitag eröffnet, auf dem der neue Parteivorsitzende gewählt werden soll. Laschets Nachfolger soll der ehemalige Unionsfraktionschef Merz werden. Er hatte sich im Dezember in einer Mitgliederbefragung gegen den Außenpolitiker Röttgen und den früheren Kanzleramtschef Braun durchgesetzt. Es gilt als sicher, dass sich eine Mehrzahl der Delegierten an die Vorgabe der Basis hält. Sie stimmen heute über die komplette Führungsspitze inklusive Stellvertreter und Parteivorstand ab. Mit diesem Parteitag will die CDU vier Monate nach ihrem Debakel bei der Bundestagswahl das Signal für einen Neuanfang geben. Merz kündigte an, die Partei wieder zu Selbstbewusstsein und Zuversicht führen zu wollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2022 10:00 Uhr