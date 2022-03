CDU hält neues Infektionsschutzgesetz für nicht verantwortbar

Nachrichtenarchiv - 16.03.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat in erster Lesung über das geänderte Infektionsschutzgesetz beraten. Da die bisherigen Corona-Regelungen am Samstag auslaufen, ist eine Neufassung nötig. Der Entwurf der Bundesregierung sieht künftig nur noch einen Basis-Schutz vor mit Maskenpflicht vor allem in Gesundheitseinrichtungen und im öffentlichen Personenverkehr. Eine Hotspot-Regelung soll es Bundesländern ermöglichen, die Maßnahmen zu verschärfen, wenn das Gesundheitssystem gefährdet ist. Der CDU-Politiker Hoppenstedt kritisierte das Vorhaben. Es mache ihn angesichts neuer Rekordwerte bei den Infektionszahlen und der Inzidenz fassungslos. Die FDP habe die beiden Koalitionspartner in Geiselhaft genommen und ihren Freedom-Day durchgesetzt. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Klein-Schmeink, räumte ein, dass der Entwurf ihre Partei nicht glücklich mache. Er sei aber das Ergebnis eines Kompromisses zwischen FDP-Justizminister Buschmann und SPD-Gesundheitsminister Lauterbach.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.03.2022 13:45 Uhr