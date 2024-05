CDU-Grundsatzprogramm soll laut Merz Zuversicht vermitteln

Berlin: Seit dem Vormittag setzt die CDU ihren Bundesparteitag fort, um nach 17 Jahren ein neues Grundsatzprogramm zu verabschieden. In seiner Auftakt-Rede zur Beratung sagte CDU-Chef Merz, das Programm solle eine Aufbruchstimmung vermitteln, Zuversicht geben und den Zusammenhalt in der Gesellschaft ermöglichen. Deswegen müssten alle die Regeln in Deutschland ohne Wenn und Aber akzeptieren. Nach Merz' Worten muss gleichzeitig die Wirtschaft mit einer angemessenen Klima- und Energiepolitik gestärkt werden. Bereits im Vorfeld hat CSU-Chef Söder das Programm gelobt. Er sagte im BR, in dem Programm stecke sehr viel CSU. Die Schwesterparteien stünden sich so nahe wie nie zuvor. Dies wolle er auch in seiner Gastrede am Nachmittag hervorheben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 11:00 Uhr