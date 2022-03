CDU gratuliert Rehlinger zum "tollen Wahlerfolg" an der Saar

Nachrichtenarchiv - 28.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Breher hat das Ergebnis der Landtagswahl im Saarland als "totale Enttäuschung" bezeichnet. Die Parteispitze habe alle Unterstützung geboten, die möglich gewesen sei, sagte sie dem BR. Breher gratulierte der SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger wörtlich zum "tollen Wahlerfolg". Rehlinger habe schon in der bisherigen Regierung als Wirtschaftsministerin große Verantwortung getragen, und das Programm der SPD habe überzeugt, so die CDU-Vize; Auswirkungen auf den Erneuerungsprozess an der Spitze ihrer eigenen Partei sieht sie demnach nicht. Die CDU mit Ministerpräsident Hans hat bei der Wahl gestern zwölf Punkte eingebüßt und kommt nur noch auf 28-einhalb Prozent. Die SPD verbesserte sich auf 43-einhalb Prozent und holte die absolute Mehrheit der Mandate. Nach derzeitigem Stand zieht außerdem nur noch die AfD in den Saarbrücker Landtag ein, mit 5,7 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2022 09:00 Uhr