CDU glaubt an baldigen Abschluss der Koalitionsgespräche

Berlin: Trotz der Differenzen glaubt der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, an einen Abschluss der Koalitionsverhandlungen in der kommenden Woche. Es gehe darum, die Verhandlungen so zügig wie möglich, aber auch so gut wie möglich abzuschließen, sagte Frei. Ziel sei eine starke Regierung, die in der Lage sei, die Herausforderungen zu bewältigen. Frei setzt darauf, dass dann auch die Umfragewerte von CDU und CSU wieder steigen. Zuletzt kamen sie im ARD-Deutschlandtrend zusammen auf 24 Prozent der Stimmen und lagen damit nur noch knapp vor der AfD. Hauptstreitpunkte zwischen den Unionsparteien und der SPD sind die Migrations- und die Finanzpolitik.

