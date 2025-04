CDU gibt in Kürze Namen ihrer künftigen Minister bekannt

Berlin: Die CDU will in Kürze die Namen ihrer Ministerinnen und Minister im künftigen Kabinett bekanntgeben. Das kündigte Generalsekretär Linnemann im Deutschlandfunk an. Medienberichten zufolge soll die Energiemanagerin und frühere brandenburgische CDU-Abgeordnete Katherina Reiche Wirtschaftsministerin werden, der stellvertretende Unions-Fraktionschef Johann Wadephul wird als Außenminister gehandelt. Die CSU will am späteren Vormittag ihre Minister-Namen nennen. Für das Landwirtschaftsministerium kommt laut Medienberichten neben der amtierenden bayerischen Ministerin Michaela Kaniber auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Alois Rainer in Frage. Die SPD will erst das Ergebnis ihres Mitgliedervotums morgen abwarten - und dann Namen bekanntgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2025 09:00 Uhr